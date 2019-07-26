МАГАТЕ очолив румун Корнел Феруце

Виконувачем обов’язків генерального директора Міжнародного агентства з атомної енергії став головний координатор МАГАТЕ Корнел Феруце.

Таке рішення ухвалила Ради керівників МАГАТЕ у Відні, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

Засідання проходило в закритому для преси режимі в штаб-квартирі МАГАТЕ на території Віденського міжнародного центру.

"Після недавньої смерті генерального директора Юкії Амано, з метою забезпечення належного і безперебійного функціонування агентства, Рада керівників вирішила призначити пана Корнела Феруце виконувачем обов’язків генерального директора, допоки гендиректор не вступить на посаду", - заявили у пресслужбі МАГАТЕ.

Раніше Корнел Феруце був постійним представником Румунії при міжнародних організаціях у Відні.

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Відповідно до процедури, кандидат на посаду гендиректора організації визначається голосуванням членів Ради керівників. У подальшому ця кандидатура має бути схвалена на щорічному засіданні генеральної конференції МАГАТЕ, яка цього року запланована на 16-20 вересня.

Як повідомляв Укрінформ, керівник Міжнародного агентства з атомної енергії Юкія Амано помер на 72-му році життя. Він перебував на посаді гендиректора МАГАТЕ з 2009 року, а доти представляв Японію в цій організації.

Фото: twitter.com/iaeaorg