МАГАТЕ очолив румун Корнел Феруце
Таке рішення ухвалила Ради керівників МАГАТЕ у Відні, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.
Засідання проходило в закритому для преси режимі в штаб-квартирі МАГАТЕ на території Віденського міжнародного центру.
"Після недавньої смерті генерального директора Юкії Амано, з метою забезпечення належного і безперебійного функціонування агентства, Рада керівників вирішила призначити пана Корнела Феруце виконувачем обов’язків генерального директора, допоки гендиректор не вступить на посаду", - заявили у пресслужбі МАГАТЕ.
Раніше Корнел Феруце був постійним представником Румунії при міжнародних організаціях у Відні.
Відповідно до процедури, кандидат на посаду гендиректора організації визначається голосуванням членів Ради керівників. У подальшому ця кандидатура має бути схвалена на щорічному засіданні генеральної конференції МАГАТЕ, яка цього року запланована на 16-20 вересня.
Як повідомляв Укрінформ, керівник Міжнародного агентства з атомної енергії Юкія Амано помер на 72-му році життя. Він перебував на посаді гендиректора МАГАТЕ з 2009 року, а доти представляв Японію в цій організації.
Фото: twitter.com/iaeaorg