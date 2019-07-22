Помер голова МАГАТЕ

На 72-му році життя помер керівник Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Амано Юкія.

Про це повідомляє секретаріат організації у пресрелізі.

"Секретаріат Міжнародного агентства з атомної енергії з великим сумом повідомляє про смерть свого генерального директора Амано Юкії", - йдеться у пресрелізі.

У МАГАТЕ також додали, що прапори будуть приспущені.

Як відомо, 72-річний Амано Юкія перебував на посаді гендиректора Міжнародного агентства з атомної енергії з 2009 року. До цього він був представником Японії в цій міжнародній організації.