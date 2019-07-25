США ввели санкції проти родини Мадуро

Офіційний Вашингтон оголосив про введення санкцій проти корупційної мережі, яка виводила мільйони доларів із соціальних програм і до якої були причетні члени родини президента Венесуели Ніколаса Мадуро.

Про це заявив у четвер державний секретар США Майкл Помпео, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Сполучені Штати ввели санкції проти п'яти осіб, що були залучені в комплексну мережу хабарництва та відмивання грошей для того, щоб роками обкрадати населення Венесуели, а також проти ще п'ятьох осіб та 13-ти організацій, пов'язаних із цими корумпованими діячами", - зазначив Помпео.

Водночас, глава Держдепартаменту США уточнив, що серед осіб, які опинилися у новому списку обмежень, є троє пасинків Мадуро (Вальтер, Йоссер і Йошвал), колумбійський бізнесмен Алекс Сааб, який є керівником корупційної мережі, а також сини першої леді Сілії Флорес.

Корупційна мережа зосереджувалась на збагаченні наближеного до Мадуро оточення за рахунок програми соціального забезпечення громадян країни. Через це багато жителів Венесуели їли один-два рази на день у той час, як режим присвоював собі мільйони доларів. "Мадуро та його поплічники перетворили програму на політичну зброю та механізм самозбагачення", - підкреслив Помпео.

У цьому зв'язку він послався на висновки звіту Управління Верховного комісара ООН з прав людини від 5 липня, у якому наголошується, що "нераціональне використання ресурсів, а також корупція режиму Мадуро сприяли економічній та гуманітарній кризі в Венесуелі".

Державний секретар США також закликав міжнародну спільноту продовжити підтримку тимчасового президента Венесуели Хуана Гуайдо, Національну асамблею та народ Венесуели.