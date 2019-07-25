Моравецький не хоче перенесення польських робочих місць в Україну

Частиною стратегічного плану ЄС повинен стати захист європейського, зокрема польського виробника, в умовах конкуренції і зростаючого протекціонізму великих світових гравців. Варшава не хоче перенесення польських місць праці в Україну.

На цьому в четвер після зустрічі у Варшаві з президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн заявив глава польського уряду Матеуш Моравецький, інформує пресслужба прем'єр-міністра Польщі у Facebook.

“Ми говорили про складні питання, такі як міграція, торговельна політика і протекціонізм з боку великих континентів – США, Китаю, Індії. Це все наші партнери, але ми маємо подбати про власне подвір’я, про польські місця праці, польських працівників, щоб вони заробляли якомога більше”, - заявив Моравецький.

Він навів приклад, що польські металургійні заводи та інші підприємства важкої промисловості за тонну сталі мають заплатити 45 євро, у той час як за це не платять китайський, індійський чи російський експортер до ЄС.

«Це надзвичайно несправедливо і загрожує перенесенням місць праці з Польщі, наприклад, за наш східний кордон – в Україну. Ми цього не хочемо, ми хочемо щоб ці місця праці, які в нас створено, залишилися тут, щоб працівники заробляли якомога більше”,- наголосив глава польського уряду.

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Моравецький додав, що у розмові з фон дер Ляєн він наголосив: захист європейського виробника має стати “важливим виміром майбутнього стратегічного плану” для ЄС.

Фото: facebook.com/kancelaria.premiera