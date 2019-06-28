У Польщі звільнять від податків молодь до 26 років

У Польщі молодь до 26 років з 1 серпня цього року буде звільнено від сплати податку для фізичних осіб (PIT).

Про це повідомив інформаційний центр уряду (CIR) РП.

“Глава уряду оголосив про початок програми нульового PIT для молоді до 26-ти років. Пільгою скористаються понад 2 млн молодих працівників”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що прем’єр-міністр РП Матеуш Моравецький також підписав разом з молодіжними організаціями декларацію “План для молодих”, завдяки чому для молоді готуватимуться також інші пропозиції уряду.

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Нульовий податок для молоді є однією з обіцянок Моравецького перед травневими виборами до Європарламенту.

Передбачається, що від податку звільнятимуться молоді люди, річні доходи яких на рік не перевищуватимуть 85,5 тис. злотих (22 тис. доларів).

Податок PIT в Польщі для фізичних осіб, які заробляють не більше 85,5 тис. злотих на рік, становить 18%.

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Польща пішла за прикладом Франції, Бельгії та Чехії, де молодь також звільнена від податку для фізичних осіб.