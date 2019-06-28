У Польщі звільнять від податків молодь до 26 років
Про це повідомив інформаційний центр уряду (CIR) РП.
“Глава уряду оголосив про початок програми нульового PIT для молоді до 26-ти років. Пільгою скористаються понад 2 млн молодих працівників”, - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що прем’єр-міністр РП Матеуш Моравецький також підписав разом з молодіжними організаціями декларацію “План для молодих”, завдяки чому для молоді готуватимуться також інші пропозиції уряду.
Нульовий податок для молоді є однією з обіцянок Моравецького перед травневими виборами до Європарламенту.
Передбачається, що від податку звільнятимуться молоді люди, річні доходи яких на рік не перевищуватимуть 85,5 тис. злотих (22 тис. доларів).
Податок PIT в Польщі для фізичних осіб, які заробляють не більше 85,5 тис. злотих на рік, становить 18%.
Польща пішла за прикладом Франції, Бельгії та Чехії, де молодь також звільнена від податку для фізичних осіб.