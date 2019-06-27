Польські виші конкурують за студентів з України

Польські вищі навчальні заклади конкурують між собою за залучення іноземних студентів, і насамперед з України.

Про це під час зустрічі з журналістами заявив професор Вавжинєц Конарський - новий ректор академії фінансів і бізнесу Vistula у Варшаві.

“Ми хочемо, щоб більше українських студентів приїжджало до нас на навчання”, - підкреслив Конарський.

За його словами, 53% від усіх студентів у його виші є іноземцями, з яких українці становлять понад 20%. Загалом у цьому навчальному закладі навчаються студенти з 86 країн.

Ректор зауважив, що останнім часом дещо вповільнилися темпи зростання кількості українських студентів, натомість більше приїжджає на навчання, наприклад з Білорусі та Індії.

За словами Конарського, змінюється і географія приїзду українських студентів: зараз вони прибувають не лише із західних, а й з інших регіонів України.

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“Перевагами навчання у Польщі є не гірша якість освіти, ніж на Заході, географічна близькість, відсутність мовного бар’єру, а також і нижча вартість навчання”, - зазначив ректор.

Він також висловив переконання, що після навчання у Польщі українські студенти мають застосовувати свої знання у себе на батьківщині. Зокрема, в академії Vistula з цією метою створено програму під робочою назвою “Україна XXI століття”.

За словами Конарського, важливо і те, що українські студенти, які навчаються у Польщі, також популяризуватимуть контакти між країнами і будуть свого роду послами Польщі в Україні.

Загалом у Польщі зараз навчається до 40 тис. студентів з України.