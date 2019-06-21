На Київщині шукають зниклого студента агротехнічного коледжу

У Бородянському районі Київської області рятувальники долучилися до широкомасштабних пошуків 20-річного студента Немішаївського агротехнічного коледжу, який зник після відпочинку з хлопцями на території цього навчального закладу.

Про це повідомляє ГУ ДСНС України у Київській області.

"20 червня рятувальники Бородянського району долучилися до широкомасштабних пошуків зниклого студента Немішаївського агротехнічного коледжу Юрія Гальченка.

20-річний студент зник після відпочинку у компанії хлопців з агротехнічного коледжу. Молоді люди проводили дозвілля неподалік озера, розташованого на території цього навчального закладу”, - йдеться у повідомленні.

Як з’ясували правоохоронці, компанія розійшлася, а зниклий залишився, відмовившись їхати разом з усіма до гуртожитку. За 20 хвилин потому він останній раз вийшов на зв’язок і зник.

Зазначається, що попередні спроби працівників місцевого відділу поліції знайти хлопця не дали результатів. У цьому зв’язку на пошуки до встановленого місця перебування зниклого студента у Бородянському районі було задіяно особовий склад працівників ДСНС, Національної гвардії, водолазну службу, а також кінологів зі службовими собаками та місцеву громаду.

“Територію, де хлопець імовірно міг би перебувати, поділили на відповідні квадрати. Їх обстежували пошукові групи. Водолази перевіряли каскади озер. Загалом було залучено більш як 100 осіб”, - додають у відомстві.