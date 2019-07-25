Парламент Іспанії вже вдруге не переобрав Санчеса прем'єром

Чинний прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес вдруге не зміг заручитися підтримкою парламенту для формування уряду країни.

Про це повідомляє ElPais.

“Чинний прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес не зміг заручитися підтримкою парламенту під час другого голосування. Таким чином він не зможе сформувати уряд”, - йдеться у повідомленні.

Його підтримали 124 депутати, а проти його кандидатури проголосували 155. Ще 67 парламентарів утрималися.

Найбільшою перепоною для успішного голосування є те, що партія соціалістів Санчеса ніяк не може досягти угоди з лівою партією Unidas Podemos щодо потенційної коаліційної угоди.

Зазначається, якщо провалиться третя спроба у вересні, в листопаді в Іспанії відбудуться другі за рік дострокові парламентські вибори.

У разі проведення дострокових виборів, вони будуть вже четвертими за останні чотири роки.

Як повідомлялося, 23 липня парламент Іспанії не переобрав Санчеса прем'єром під час першої спроби.

Фото: Facebook Педро Санчеса