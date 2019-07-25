Парламент Іспанії вже вдруге не переобрав Санчеса прем'єром
Про це повідомляє ElPais.
“Чинний прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес не зміг заручитися підтримкою парламенту під час другого голосування. Таким чином він не зможе сформувати уряд”, - йдеться у повідомленні.
Його підтримали 124 депутати, а проти його кандидатури проголосували 155. Ще 67 парламентарів утрималися.
Найбільшою перепоною для успішного голосування є те, що партія соціалістів Санчеса ніяк не може досягти угоди з лівою партією Unidas Podemos щодо потенційної коаліційної угоди.
Зазначається, якщо провалиться третя спроба у вересні, в листопаді в Іспанії відбудуться другі за рік дострокові парламентські вибори.
У разі проведення дострокових виборів, вони будуть вже четвертими за останні чотири роки.
Як повідомлялося, 23 липня парламент Іспанії не переобрав Санчеса прем'єром під час першої спроби.
Фото: Facebook Педро Санчеса