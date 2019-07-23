Парламент Іспанії не переобрав Санчеса прем'єром

У парламенті Іспанії сьогодні відбулася перша спроба затвердити чинного прем’єра Педро Санчеса на посаді глави уряду.

Про це інформує El Pais.

“Перше голосування за затвердження Педро Санчеса як глави уряду провалилося, здобувши 124 голоси з необхідних 176”, - йдеться у повідомленні.

Залишається незрозумілим, чи зможе Санчес здобути необхідну кількість голосів у парламенті для затвердження.

Конституція Іспанії передбачає другий тур голосування для затвердження глави уряду, що відбудеться 24 липня. Педро Санчесу у середу буде достатньо здобути підтримку простої більшості.

Санчес перебуває на посаді прем’єра з червня 2018 року, коли він замінив свого консервативного попередника Маріано Рахоя, який отримав вотум недовіри.

Фото: ÁLVARO GARCIA | EPV