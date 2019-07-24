Мюллер назвав втручання РФ у вибори найбільшим викликом американській демократії

Спеціальний прокурор США Роберт Мюллер заявив, що за всю свою кар’єру не пам’ятає більшої загрози для американської дипломатії, ніж втручання Росії у президентські вибори США 2016 року.

Про це він заявив під час відкритих слухань у комітеті з правоохоронної діяльності Палати представників Конгресу США, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«За всю мою кар’єру я бачив ряд викликів для нашої демократії. Зусилля російського уряду зі втручання у наші вибори - найбільш серйозний випадок з усіх», - наголосив він.

Мюллер додав, що «це заслуговує на увагу кожного американця».

«У процесі нашого розслідування ми висунули звинувачення більш ніж 30 особам за вчинення федеральних злочинів, включно з 12-ма російськими офіцерами», - повідомив він.

Спецпрокурор нагадав, що 7 обвинувачених були засуджені чи визнали провину, а розслідування визначило, що російський уряд втрутився в американські вибори у «приголомшливий та систематичний» спосіб.

Водночас він вчергове повторив, що розслідування не виявило фактів змови членів виборчої кампанії Дональда Трампа з російським урядом у цих зусиллях.

Щодо перешкоджання правосуддю, у якому підозрювали президента США Трампа, то Мюллер заявив, що не мав юридичного права звинувачувати діючого президента, хоча факти перешкоджання були зафіксовані.

Вранці 24 липня, перед початком свідчень Мюллера у Конгресі, президент США Дональд Трамп опублікував цілих вісім повідомлень у Twitter зі словесними нападами особисто на Мюллера, демократів, американську пресу. Він знову звинуватив спецпрокурора в заангажованості, назвав розслідування «полюванням на відьом», вчергове великими літерами написав «ЖОДНОЇ ЗМОВИ, ЖОДНИХ ПЕРЕШКОДЖАНЬ».

Як повідомляв Укрінформ, розслідування спеціального прокурора США Роберта Мюллера щодо можливих зв’язків і змови між співробітниками виборчої кампанії Трампа та Росією, яка втручалася у президентські вибори США 2016 року, тривало з червня 2017 до березня 2019 року.

За результатами був підготовлений звіт на більш ніж 400 сторінок, у якому йдеться про «систематичне та масштабне» втручання Росії у виборчий процес у США у 2016-му році.

Водночас у висновках звіту йдеться про те, що доказів змови Трампа з росіянами, достатніх для висунення обвинувачення, знайдено не було. З іншого боку прокурори не виключили, що президент США намагався перешкодити правосуддю під час розслідування.