У Москві затримали опозиціонера Навального

Поліція Москви затримала опозиційного політика Олексія Навального біля його будинку.

Про це повідомляє в середу «Медуза».

У своєму Instagram політик розповів, що його затримав загін ЗМОПу, коли він вийшов з дому на ранкову пробіжку. Зараз він перебуває у поліцейському відділку по Данилівському району Москви. Політика затримали в день народження його дружини Юлії.

Відео: instagram.com/navalny

З якої причини затримали Навального, поки не відомо.

Як повідомлялося, 20 липня на мітингу за вільні вибори у Москві Навальний запропонував провести 27 липня біля мерії Москви масову акцію протесту, якщо не будуть зареєстровані опозиційні кандидати в депутати Мосміськдуми.

Фото: navalny.com