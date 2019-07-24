ЄС тісніше працюватиме із країнами-партнерами для збереження та поновлення лісів

Європейська комісія представила у вівторок новий документ у сфері захисту лісів, який передбачає заходи із збереження лісових масивів як в Євросоюзі, так і у світі.

Відповідний документ у вівторок під час пресконференції у Брюсселі представили перший віцепрезидент Європейської комісії Франс Тіммерманс та віцепрезидент Єврокомісії Юркі Катайнен, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Досягти цього планують шляхом запровадження більш ощадливих з цієї точки зору промислових та торговельних відносин, зокрема, з країнами-партнерами ЄС.

«Єврокомісія буде тісно співпрацювати з країнами-партнерами, щоб допомогти їм знизити тиск на ліси, та забезпечить, щоб політика ЄС не спричиняла зменшення площ лісів та їх деградацію. Такий підхід допоможе партнерам розробити та втілити широкі національні рамкові програми щодо збереження лісів, стимулюватиме їх раціональне використання, а також ефективність пов’язаних із лісами промислових ланок», - йдеться у представленому документі.

Зокрема, Єврокомісія буде продовжувати піклуватися про те, щоб торговельні угоди, досягнуті шляхом переговорів між партнерами та ЄС, робили внесок у відповідальну та ефективну організацію глобальних мереж постачання, заохочували торгівлю відповідною продукцією без завдання шкоди лісам. У цьому контексті Єврокомісія має намір активніше працювати на міжнародних платформах, включаючи ООН, «Велику сімку», «Велику двадцятку», СОТ тощо, для координації такої діяльності.

«Ми щойно ухвалили документ, який має дозволити захистити та поновлювати світові ліси, які є прихистком для понад 80% біологічного розмаїття планети, мають прямий вплив на житті принаймні чверті населення світу, і є ключовим фактором у боротьбі з кліматичними змінами. Захист лісів – важливий внесок у виконання положень Паризьких угод (щодо кліматичних змін), тому що кількість шкідливих викидів СО2 прямо пов’язана із процесами зменшення лісів – це друга найважливіша причина кліматичних змін», - зауважив щодо цього Тіммерманс.

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За його словами, новий підхід Євросоюзу враховуватиме особливості ринку, зокрема, залежність між попитом і постачанням. Це передбачає стимулювання сталого фінансування програм з раціонального використання земель та ресурсів, створення нових робочих місць, цілеспрямованих досліджень та узагальнення інформації щодо стану та використання лісів.

За оцінкою Єврокомісії, відповідальний розвиток «зеленої» промисловості та лісового господарства потенційно може сприяти створенню у світі від 10 до 16 мільйонів нових робочих місць.

Єврокомісія також оприлюднила статистичні дані щодо темпів зниження світового лісу. Зокрема, у період з 1990 по 2016 рік у світі були знищені ліси площею понад 1,3 мільйона квадратних кілометрів, що еквівалентно знищенню засаджених лісом 800 футбольних полів кожної години.