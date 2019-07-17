Найпівнічніший населений пункт світу встановив температурний рекорд

Температура повітря у найпівнічнішому постійно населеному пункті світу Алерт, розташованому у Канаді лише у 817 км від Північного полюса, сягнула рекордного 21 градусу тепла.

Як свідчать дані theweathernetwork.com, температурний рекорд було встановлено в неділю, 14 липня, але протягом останніх двох днів повітря у Алерті регулярно нагрівалося до 20 градусів.

Враховуючи, що середня температура липня тут становить 7 градусів тепла, подібне можна порівняти із 40-градусною спекою у Києві. У неділю у Алерті було тепліше, ніж у столиці провінції Британська Колумбія місті Вікторія, розташованому у 5 тис. км на південь.

Згідно із даними останнього перепису населення, в Алерті постійно проживає 62 особи. На території населеного пункту знаходиться військова база, радіостанція, дослідницький пункт та деякі інші об’єкти.