Спека та різке похолодання: кліматолог розповіла, яким буде серпень в Україні
Про це розповіла на прес-конференції в Укрінформі завідувач відділу кліматичних досліджень і прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС України та НАН України, доктор фізико-математичних наук у галузі метеорології Вазіра Мартазінова.
"Доти, доки область низького тиску не зміниться, ми п'ять днів перебуватимемо в такій ситуації, яка є сьогодні, тобто короткочасні дощі. Вони можуть бути дрібні, можуть бути зливового характеру, але така погода буде в найближчі п'ять днів. Після 20 числа температура повітря дуже швидко підвищиться і стане спекотно і сухо", - сказала Мартазінова.
Вона акцентувала, що на 14 липня очікувалися сильні опади, і вони не припиняться, як мінімум, до 20 чисел липня. Після 24 липня температура підвищуватиметься, і в серпні по всій території України буде переважно сухо і спекотно.
"Серпень буде спекотний і сухий. Температура буде доходити до 30 градусів Цельсія, плюс\мінус 1-2 градуси. В середині серпня слід чекати спекотних днів. Далі, після 20 чисел (серпня - ред.) буде різке похолодання", - попередила кліматолог.
За її словами, вересень буде вже не такий спекотний, як серпень, з температурою в середньому до 28 градусів Цельсія. Такі перепади температур призведуть до стихійних явищ, таких як дощі та короткочасні зливи по всій території країни.
За словами експерта, наприкінці вересня після 20 чисел буде різке похолодання з можливими нічними заморозками.
За прогнозом метеоролога, про бабине літо в 2019 році навряд чи можна говорити, оскільки на початку жовтня вже очікуються заморозки, і температура і далі буде знижуватися.