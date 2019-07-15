Спека та різке похолодання: кліматолог розповіла, яким буде серпень в Україні

До 20 чисел липня по всій території України йтимуть зливи з грозами. Спека повернеться на початку серпня і триватиме майже до кінця місяця.

Про це розповіла на прес-конференції в Укрінформі завідувач відділу кліматичних досліджень і прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС України та НАН України, доктор фізико-математичних наук у галузі метеорології Вазіра Мартазінова.

"Доти, доки область низького тиску не зміниться, ми п'ять днів перебуватимемо в такій ситуації, яка є сьогодні, тобто короткочасні дощі. Вони можуть бути дрібні, можуть бути зливового характеру, але така погода буде в найближчі п'ять днів. Після 20 числа температура повітря дуже швидко підвищиться і стане спекотно і сухо", - сказала Мартазінова.

Вона акцентувала, що на 14 липня очікувалися сильні опади, і вони не припиняться, як мінімум, до 20 чисел липня. Після 24 липня температура підвищуватиметься, і в серпні по всій території України буде переважно сухо і спекотно.

"Серпень буде спекотний і сухий. Температура буде доходити до 30 градусів Цельсія, плюс\мінус 1-2 градуси. В середині серпня слід чекати спекотних днів. Далі, після 20 чисел (серпня - ред.) буде різке похолодання", - попередила кліматолог.

За її словами, вересень буде вже не такий спекотний, як серпень, з температурою в середньому до 28 градусів Цельсія. Такі перепади температур призведуть до стихійних явищ, таких як дощі та короткочасні зливи по всій території країни.

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За словами експерта, наприкінці вересня після 20 чисел буде різке похолодання з можливими нічними заморозками.

За прогнозом метеоролога, про бабине літо в 2019 році навряд чи можна говорити, оскільки на початку жовтня вже очікуються заморозки, і температура і далі буде знижуватися.