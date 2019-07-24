Директор ФБР: Росія досі прагне втручатися в американські вибори

Заходів зі стримування Росії після втручання в американські президентські вибори 2016-го року було недостатньо і Кремль продовжує займатися втручанням у виборчий процес США донині.

У цьому переконаний директор Федерального Бюро Розслідувань США Крістофер Рей, про що він заявив у вівторок, 23 липня, під час слухань у Сенаті Конгресу США, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Росіяни, безперечно, налаштовані на втручання у наші вибори за допомогою операцій зовнішнього впливу», - відповів він на питання голови комітету з правоохоронної діяльності Сенату Конгресу США Ліндсі Грема чи досі Росія намагається втручатися в американську виборчу систему.

На уточнювальне питання сенатора Грема, чи означає це, що дій США зі стримування поведінки РФ, включно з санкціями та заявами було недостатньо, директор ФБР відповів: «Мені здається, що допоки вони не спинилися, ми не зробили достатньо для стримування».

«Так», - відповів Рей на питання, чи росіяни продовжують займатися втручанням і нині.

Як повідомляв Укрінформ, спецпрокурор США Роберт Мюллер у своєму розслідуванні детально описав спроби Росії втрутитися у президентські вибори 2016 року через хакерські злами, однак не знайшов жодних доказів можливої змови кампанії Трампа з росіянами.

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24 липня він вперше виступить у двох комітетах Палати представників Конгресу США по "російському" розслідуванню.

Слухання в Юридичному комітеті почнуться о 8:30 ранку за Вашингтоном. Після короткої перерви, опівдні того ж дня Мюллер виступить перед Розвідувальним комітетом Палати представників США.