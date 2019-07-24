МВФ знизив прогнози зростання світової економіки на наступні два роки

Міжнародний валютний фонд у останньому прогнозі знизив очікування щодо зростання світової економіки в 2019 та 2020 роках до 3,2% та 3,5 відповідно.

Про це заявила у вівторок під час презентації нової доповіді МВФ у Сантьяго головний економіст Фонду, директор Департаменту досліджень Гіта Гопінат, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"У нашому липневому огляді "Перспективи Світової Економіки" ми переглядаємо наші прогнози щодо глобального зростання до показників 3,2% у 2019 році й 3,5% у 2020 році", - зауважила представник Фонду.

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Вона уточнила, що ці показники є нижчими на 0,1% за прогнози, які були актуальними ще у квітні цього року.

"Перегляд прогнозів на 2019 рік відображає негативні несподіванки для зростання на ринках країн, де ринок формується, а також країн з ринком, що розвивається", - пояснила Гопінат.

Вона зазначила що ці показники дещо компенсуються позитивними змінами на ринках розвинутих країн.

Тим часом, у доповіді МВФ наводяться інші фактори, які не сприяють позитивній динаміці. Серед них, у тому числі, тарифне протистояння між США і Китаєм, яке, однак, вдалося дещо вгамувати після саміту G20. Крім того, існують ризики, пов'язані зі зниженням темпів зростання та недостатнім кінцевим попитом.