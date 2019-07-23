У Францію повертається 40-градусна спека

Цього тижня до Франції повертається спека.

Аномальна погода встановиться на відносно короткий - термін - три дні, але, згідно з прогнозами, стовпчик термометра перевищить 40-градусну позначку в багатьох регіонах країни.

Про це повідомляє Міжнародне французьке радіо (RFI).

За прогнозом синоптиків, у вівторок, 23 липня, температура повітря прогріється до 40-41 градуса, а в деяких місцях - до 43-х. Найспекотнішим днем стане четвер. Синоптики очікують, що буде побио багато температурних рекордів. У Парижі, наприклад, температура підніметься до 42 градусів.

Через спеку в 59 французьких департаментах оголошено оранжевий рівень тривоги, а в 73 департаментах влада обмежила використання води. В Атлантичній Луарі через посуху заборонено, наприклад, поливати город, мити автомобіль або наповнювати басейн. Обмеження поширюються також на промисловість і сільське господарство.

У Нанті використання води скоротили на 40%, економлячи на поливі парків і митті вулиць. Париж активізував свою програму на випадок спеки. У місті працюватимуть публічні приміщення з кондиціонером, спеціальні фонтани і розпилювачі води, парки і сади будуть відкриті вночі.

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Очікується, що спеку буде супроводжувати озонове забруднення. В регіоні Овернь-Рона-Альпи вже в понеділок реєструють велику концентрацію озону в повітрі. У найближчі дні ситуація повинна погіршитися. У Парижі і Ліоні введуть заборону на виїзд частини автомобілів. У столиці Франції введуть спеціальний єдиний квиток на громадський транспорт за 3,80 євро на добу.

«Спека до Франції повернеться у вівторок, коли перед депутатами Національних зборів виступить юна шведська активістка Грета Тунберг, яка очолила молодіжний рух проти змін клімату», - наголошується в повідомленні.