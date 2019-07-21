Жертвами аномальної спеки в США стали шість осіб

Щонайменше шість осіб загинули через небувалу спеку, що охопила різні регіони США.

Про це повідомляє Сіньхуа.

"Хвиля спеки обрушилася на низку регіонів США, спричинивши загибель щонайменше шести осіб", - ідеться в повідомленні.

Зокрема, зазначається, що в штаті Меріленд на сході країни спекота забрала життя не менше чотирьох осіб. В південно-західному штаті Арізона та Арканзасі, що на півдні країни, жертвами температурних аномалій стали по одній людині.

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Як очікується, хвиля спеки, що розповсюдилася по Середньому Заходу і Сходу США, протримається щонайменше до понеділка.