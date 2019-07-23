Авіапатруль НАТО чотири рази супроводжував військові літаки РФ над Балтикою

Винищувачі НАТО минулого тижня чотири рази супроводжували російські військові літаки, що летіли над Балтійським морем.

Про це повідомляє Delfi з посиланням на Міноборони Литви.

"Винищувачі НАТО, що несуть чергування в Литві і Естонії, минулого тижня чотири рази супроводили російські військові літаки, які летіли над Балтійським морем", - йдеться в повідомленні.

За даними Міноборони Литви, серед супроводжуваних літаків були транспортники "Ан-24", пасажирські літаки "Ту-160", винищувачі "Су-27" і "Су-35".

У міжнародному повітряному просторі над Балтикою також летів літак дальнього радіолокаційного виявлення та управління (AWACS)"А-50".

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Деякі літаки летіли з відключеним транспондером, не мали планів польоту і не підтримували зв'язок з центром управління польотами.

Як повідомлялося, південнокорейські винищувачі відкрили попереджувальний вогонь після того, як кілька російських військових літаків вторглися в повітряний простір країни.

Фото: © DELFI / Orestas Gurevičius