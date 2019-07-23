Авіапатруль НАТО чотири рази супроводжував військові літаки РФ над Балтикою

Авіапатруль НАТО чотири рази супроводжував військові літаки РФ над Балтикою

Укрінформ
Винищувачі НАТО минулого тижня чотири рази супроводжували російські військові літаки, що летіли над Балтійським морем.

Про це повідомляє Delfi з посиланням на Міноборони Литви.

"Винищувачі НАТО, що несуть чергування в Литві і Естонії, минулого тижня чотири рази супроводили російські військові літаки, які летіли над Балтійським морем", - йдеться в повідомленні.

За даними Міноборони Литви, серед супроводжуваних літаків були транспортники "Ан-24", пасажирські літаки "Ту-160", винищувачі "Су-27" і "Су-35".

У міжнародному повітряному просторі над Балтикою також летів літак дальнього радіолокаційного виявлення та управління (AWACS)"А-50".

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Деякі літаки летіли з відключеним транспондером, не мали планів польоту і не підтримували зв'язок з центром управління польотами.

Як повідомлялося, південнокорейські винищувачі відкрили попереджувальний вогонь після того, як кілька російських військових літаків вторглися в повітряний простір країни.

Фото: © DELFI / Orestas Gurevičius

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