Штати готові до переговорів з Північною Кореєю - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що американська сторона готова проводити переговори з режимом Північної Кореї щодо ракетно-ядерного роззброєння КНДР, однак за умови готовності самого Пхеньяна.

Про це він сказав у понеділок в Овальному кабінеті Білого дому, під час зустрічі з прем'єр-міністром Пакистану, передає власний кореспондент Укрінформу.

"Ми маємо дуже гарні відносини (з північнокорейським керівництвом – ред.) й, очевидно, вони хотіли б зустрітися. Подивимось, що станеться", - зауважив президент США.

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Він повідомив також про "недавнє невелике листування" з Пхеньяном.

"Ми мали дуже позитивне листування з Північною Кореєю", - додав він. У цьому зв'язку він також нагадав, що наразі КНДР не проводить жодних ядерних випробувань чи тестування ракетного озброєння.

"Я думаю, так, ми будемо (проводити переговори – ред.) у певний момент. Коли вони будуть готові, ми будемо готові", - зауважив глава Білого дому.

Нагадаємо: загалом відбулося три зустрічі між президентом США Дональдом Трампом і главою КНДР Кім Чен Ином. Перша зустріч відбулася на саміті в Сінгапурі у червні 2018 року. У лютому наступного року відбувся другий саміт лідерів двох країн у В'єтнамі. Останні переговори відбулися майже місяць тому, коли Дональд Трамп відвідав Південну Корею після саміту G20. Тоді він вперше перетнув демілітаризовану зону й ступив на землю КНДР як чинний президент США.