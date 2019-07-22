Трамп назвав брехнею заяву Ірану про арешт 17 шпигунів ЦРУ

Влада в Тегерані офіційно заявила про арешт 17-ти громадян Ірану, які начебто працювали на Центральне розвідувальне управління США.

Про це повідомив у понеділок американський центральний телеканал CNN із посиланням на документ від Міністерства розвідки Ірану, який отримав у своє розпорядження.

"Влада Ірану затримала 17 іранських громадян, звинувачених у шпигунській активності на користь Центрального розвідувального управління США", - зазначається в повідомленні.

У документі іранського відомства також наголошується, що кожен із 17-ти затриманих зізнався у шпигунстві, а також що вони спокусилися на обіцянки ЦРУ емігрувати до США, отримати престижну роботу в Америці та гроші. Крім того, в папері вказується, що до завдань шпигунів входив, у тому числі, збір секретної інформації з важливих центрів. У іранському міністерстві заявили, що частина з 17-ти затриманих громадян буде страчена.

Тим часом президент Дональд Трамп офіційно спростував заяву іранської сторони.

"Повідомлення Ірану про затримання шпигунів ЦРУ є абсолютно фальшивими. Там немає жодної правди. Їхній релігійний режим, який відчуває жахливий провал та не має розуміння, що робити, поширюється все більше брехні й пропаганди (як і про їхній збитий безпілотник). Їхня економіка є мертвою, і буде ще набагато гірше. Іран - це повний безлад!"- зазначив глава Білого дому.

Таким чином, ворожа риторика між США й Іраном продовжує посилюватися після силових дій у районі Ормузької протоки.