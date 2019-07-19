Іран спростував інформацію про дрон, збитий американцями в Ормузькій протоці

У Тегерані нічого не знають про іранський безпілотник, збитий американцями в Ормузькій протоці.

Про це заявив репортерам міністр закордонних справ Ірану Джавад Заріфі в штаб-квартирі ООН в Нью-Йорку, повідомляє CNN.

«У нас немає інформації про втрату дрона», - сказав він.

Напередодні глава Білого дому Дональд Трамп офіційно заявив, що Сполучені Штати застосували зброю проти іранського безпілотника поблизу Ормузської протоки. Але водночас не уточнювалося, коли стався цей інцидент, і де на цей момент знаходився десантний корабель ВМС США.

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Пізніше Міністерство оборони США розкрило деякі подробиці інциденту, повідомивши, що вранці в четвер десантний корабель USS Boxer знаходився в міжнародних водах і проводив плановий вхідний транзит через Ормузську протоку, коли безпілотний літальний апарат зблизився з американським кораблем на відстань, що становило загрозу. Командування USS Boxer віддало наказ на знищення небезпечного літака з метою гарантування безпеки судна та його екіпажу.

Фото: cnn.com