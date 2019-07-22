У Петербурзі знайшли тіло громадської активістки з ножовими пораненнями

У російському місті Санкт-Петербург зарізали ножем громадську активістку Олену Григор'єву.

Про це інформує TASS з посиланням на місцеву поліцію.

"Активістку Олену Григор'єву знайшли мертвою у Московському районі Петербурга", - повідомило агенції ТАСС у понеділок джерело у місцевій поліції. Як зазначається, на тілі жінки виявлено велику кількість ножових поранень.

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Однодумці та знайомі активістки, підтвердивши повідомлення про її смерть, розповіли, що декілька місяців тому жінка написала заяву до правоохоронних органів за фактом насильницьких дій, застосованих до неї з боку одного зі своїх знайомих.

Наразі російські слідчі органи проводять перевірку за фактом події.