Зливи у Китаї: одна людина загинула, п'ятеро зникли безвісти

На Сході Китаю через сильні зливи одна людина загинула і щонайменше п'ятеро пропали безвісти.

Про це повідомляє Сіньхуа.

"Одна людина загинула, щонайменше п'ятеро пропали безвісти, ще сотні людей опинилися заблокованими в результаті сильних злив у провінції Цзянси (Східний Китай)", - йдеться в повідомленні.

За інформацією Управління надзвичайними ситуаціями провінції Цзянси, в неділю, 21 липня, у гірській місцевості в селищі Гаоху міста Ічунь почалися сильні зливи, через які були заблоковані 245 туристів.

Читайте також: Унаслідок вибуху газу на заводі в Китаї загинули десять осіб

Відзначається, що рятувальникам вдалося евакуювати 200 людей і врятувати ще 28.

Як повідомляється, були заблоковані шість транспортних засобів, що здійснювали подорож. Одному з них зараз нічого не загрожує, решта п'ять автомобілів вважаються зниклими безвісти. Скільки в них було людей, невідомо.

Рятувальні роботи тривають.