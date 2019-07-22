Зливи у Китаї: одна людина загинула, п'ятеро зникли безвісти
Про це повідомляє Сіньхуа.
"Одна людина загинула, щонайменше п'ятеро пропали безвісти, ще сотні людей опинилися заблокованими в результаті сильних злив у провінції Цзянси (Східний Китай)", - йдеться в повідомленні.
За інформацією Управління надзвичайними ситуаціями провінції Цзянси, в неділю, 21 липня, у гірській місцевості в селищі Гаоху міста Ічунь почалися сильні зливи, через які були заблоковані 245 туристів.
Відзначається, що рятувальникам вдалося евакуювати 200 людей і врятувати ще 28.
Як повідомляється, були заблоковані шість транспортних засобів, що здійснювали подорож. Одному з них зараз нічого не загрожує, решта п'ять автомобілів вважаються зниклими безвісти. Скільки в них було людей, невідомо.
Рятувальні роботи тривають.