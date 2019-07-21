Зниклого хлопчика, якого шукала вся Польща, знайшли мертвим

Пошуки 5-річного Давида, які тривали з 10 липня і стали наймасштабнішими в історії Польщі, завершилися в суботу - хлопчика знайшли мертвим.

Про це повідомила поліція Варшави у Twitter.

“Поліцейські, які брали участь у пошуках маленького Давида, знайшли тіло дитини на дорозі між містами Варшава і Гродзіск Мазовецький. Висловлюємо родині Давида ширі співчуття”, - йдеться в дописі.

У поліції повідомили, що вперше в історії до пошукової операції було залучено так багато правоохоронців (у тому числі кінологи з собаками), рятувальників, військовослужбовців і простих людей. Їм допомагала значна кількість техніки, зокрема, безпілотники та гелікоптери. За інформацією польських ЗМІ, у пошуках брали участь навіть ясновидці.

Загалом було ретельно перевірено понад 4 тис. гектарів території.

Як повідомляв Укрінформ, 5-річний Давид незадовго до зникнення перебував із батьком. Увечері 10 липня той учинив самогубство, кинувшись під потяг. Перед смертю чоловік відіслав смс-повідомлення дружині, написавши, що вона більше не побачить сина. Після цього чоловік уже не виходив на зв’язок. Місце перебування хлопчика відтоді залишалося невідомим.