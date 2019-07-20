Іран має негайно звільнити захоплений танкер — Євросоюз

Європейський Союз закликав Іран негайно звільнити танкер, щоб був напередодні захоплений в Ормузькій протоці.

Відповідна заява речника ЄС оприлюднена на сайті Служби зовнішніх дій Євросоюзу.

"Затримання двох суден владою Ірану у Ормузькій протоці викликає глибоке занепокоєння... Такий розвиток пов’язаний з ризиками подальшої ескалації та підриває роботу із пошуку шляхів вирішення нинішньої напруженої ситуації. Ми закликаємо негайно звільнити судно, що залишається захопленим, та його команду, і закликаємо до стриманості. Свобода судноплавства має поважатися в усі часи", - йдеться у заяві речника ЄС.

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Як уже повідомляв Укрінформ, 19 липня танкер Stena Impero під британським прапором був захоплений в Ормузькій протоці Корпусом вартових ісламської революції, з причини, за версією іранської сторони, порушень правил судноплавства.

Пізніше з’явилося повідомлення про затримання у цьому ж районі ще одного танкера MV Mesdar під ліберійським прапором, власником якого є також британська судноплавна компанія. Згодом цьому судну було дозволено продовжити рух за попереднім курсом, після того як, за повідомленням іранської сторони, збройні сили цієї країни винесли йому попередження щодо дотримання заходів безпеки.

Фото: FleetMon