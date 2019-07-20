Google виплатить $11 мільйонів через дискримінацію за віком

Корпорація Google погодилася виплатити 11 мільйонів доларів у рамках позову про дискримінацію претендентів на ті чи інші посади за віком (ейджизм).

Про це пише Bloomberg.

"Google погодився виплатити 11 мільйонів доларів, за позовом, що звинувачує інтернет-гіганта у дискримінації старших за віком претендентів в процесі працевлаштування, середня виплата одній особі з 227 постраждалих становитиме понад $ 35,000", - йдеться у повідомленні. Перший позов подала жінка, яка стверджувала, що вона проходила співбесіди у Google чотири рази протягом семи років, але їй ніколи не пропонували працевлаштування через її вік, попри її "високу кваліфікацію та досвід програмування".

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Шеріл Філлекес звинуватила компанію у "системній дискримінації" людей старшого віку. Спочатку Google спростував ці звинувачення, заявляючи, що Філлекес та інші шукачі роботи, не мали необхідних технічних навичок, навіть попри те, що менеджери з персоналу компанії вважали їх достатньо кваліфікованими для проходження співбесіди.

"Дискримінація за віком — це проблема, яку необхідно вирішити в індустрії технологій, і ми дуже раді, що нам вдалося отримати справедливе рішення для наших клієнтів у цьому випадку", - зазначив Даніель Лоу, адвокат пані Філлекес.