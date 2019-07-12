ФІФА посилила покарання за прояви расизму і дискримінації

Міжнародна федерація футбольних асоціацій (ФІФА) посилила покарання для винних у проявах расизму і дискримінації.

ФІФА вдвічі збільшила мінімальний термін дискваліфікації для футболістів або офіційних осіб, визнаних винними в проявах расизму. Тепер він складатиме 10 матчів. Про це повідомляє Sky Sports.

Керівний орган світового футболу розглядатиме заяви потерпілих про расизм і дискримінацію і запрошуватиме їх на дисциплінарні слухання.

ФІФА також посилила санкції для клубів і країн, чиї вболівальники визнані винними в расистських проявах під час матчів. Покаранням за перше порушення стане часткове закриття стадіону і штраф у розмірі не менше 20 000 швейцарських франків (18 тис. євро).

Крім того, ФІФА внесла зміни до свого дисциплінарного кодексу, що стосуються дискримінації людей через їхню сексуальну орієнтацію.

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Зміни були прийняті після того, як ФІФА змінила свій дисциплінарний кодекс в ході роботи з групою FARE, і набудуть чинності наступного тижня.

"Змінивши правила, що стосуються таких тем, як расизм і дискримінація, ФІФА виходить на передову лінію в боротьбі з цією жахливою атакою на основні людські права", - йдеться в заяві ФІФА.