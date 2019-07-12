ФІФА посилила покарання за прояви расизму і дискримінації
ФІФА вдвічі збільшила мінімальний термін дискваліфікації для футболістів або офіційних осіб, визнаних винними в проявах расизму. Тепер він складатиме 10 матчів. Про це повідомляє Sky Sports.
Керівний орган світового футболу розглядатиме заяви потерпілих про расизм і дискримінацію і запрошуватиме їх на дисциплінарні слухання.
ФІФА також посилила санкції для клубів і країн, чиї вболівальники визнані винними в расистських проявах під час матчів. Покаранням за перше порушення стане часткове закриття стадіону і штраф у розмірі не менше 20 000 швейцарських франків (18 тис. євро).
Крім того, ФІФА внесла зміни до свого дисциплінарного кодексу, що стосуються дискримінації людей через їхню сексуальну орієнтацію.
Зміни були прийняті після того, як ФІФА змінила свій дисциплінарний кодекс в ході роботи з групою FARE, і набудуть чинності наступного тижня.
"Змінивши правила, що стосуються таких тем, як расизм і дискримінація, ФІФА виходить на передову лінію в боротьбі з цією жахливою атакою на основні людські права", - йдеться в заяві ФІФА.