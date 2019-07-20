Мігранти штурмували іспанську автономію в Африці
Про це повідомляє Сіньхуа.
"Спроба близько 200 мігрантів із країн Сахари видертися на шестиметровий паркан, що розділяє іспанський північноафриканський анклав Мелілью від Марокко, завершилася тим, що 50 особам все ж вдалося досягти території Іспанії", - йдеться у повідомленні.
За словами представника уряду Іспанії в Мелільї, напад був скоєний “організованою групою”. "Мігранти застосовували гаки, аби залізти на паркан, та кидали каміння й інші об’єкти у прикордонників, поранивши шістьох", - зазначається у матеріалі.
Водночас травм зазнали й двоє мігрантів: один зламав ногу, а інший - отримав забої та порізи.
Сіньхуа нагадує, що цей напад на Мелілью став наймасовішим з жовтня 2018 року, коли 209 мігрантам вдалося потрапити до Іспанії й одна особа загинула в намаганні перейти кордон. “Відповідно до статистичних даних міністерства внутрішніх справ Іспанії, близько 2500 особам вдалося незаконно проникнути до Мелільї в 2019-ому: чи здолавши прикордонний паркан, чи перепливши через межу, чи перетнувши її на судні, чи інакше потрапивши на територію анклаву”, - зауважує агентство.
Фото: dpa