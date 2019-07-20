Мігранти штурмували іспанську автономію в Африці

Близько двох сотень мігрантів намагалися прорватися з Марокко у Мелілью — іспанську територію на півночі Африки.

Про це повідомляє Сіньхуа.

"Спроба близько 200 мігрантів із країн Сахари видертися на шестиметровий паркан, що розділяє іспанський північноафриканський анклав Мелілью від Марокко, завершилася тим, що 50 особам все ж вдалося досягти території Іспанії", - йдеться у повідомленні.

За словами представника уряду Іспанії в Мелільї, напад був скоєний “організованою групою”. "Мігранти застосовували гаки, аби залізти на паркан, та кидали каміння й інші об’єкти у прикордонників, поранивши шістьох", - зазначається у матеріалі.

Водночас травм зазнали й двоє мігрантів: один зламав ногу, а інший - отримав забої та порізи.

Сіньхуа нагадує, що цей напад на Мелілью став наймасовішим з жовтня 2018 року, коли 209 мігрантам вдалося потрапити до Іспанії й одна особа загинула в намаганні перейти кордон. “Відповідно до статистичних даних міністерства внутрішніх справ Іспанії, близько 2500 особам вдалося незаконно проникнути до Мелільї в 2019-ому: чи здолавши прикордонний паркан, чи перепливши через межу, чи перетнувши її на судні, чи інакше потрапивши на територію анклаву”, - зауважує агентство.

Фото: dpa