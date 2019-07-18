У Туреччині розбився автобус з мігрантами: 16 загиблих

У провінції Ван на сході країни перекинувся мікроавтобус з нелегальними мігрантами, внаслідок чого загинули 16 і постраждала 51 особа.

Про це повідомляє Anadolu.

“ДТП сталося на дорозі Ван -Озалп поблизу району Іпекйолу. Водій не впорався з керуванням, і мікроавтобус вилетів з дороги в яр", - ідеться в повідомленні.

На місці пригоди працюють рятувальники. Постраждалі доставлені в найближчі лікарні.

Як повідомив губернатор провінції Ван Мехмет Емін Білмез, стан деяких постраждалих оцінюється як тяжкий.

Губернатор додав, що серед загиблих є жінки і діти. За його словами, в мікроавтобусі, розрахованному на 17-18 пасажирів, перебували 67 осіб.

Фото: AA