Прем'єр Нідерландів заявив, що підтримує санкції США проти Туреччини через С-400

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте під час зустрічі з президентом Дональдом Трампом у Білому домі заявив, що підтримує санкції США проти Туреччини за покупку С-400 у Росії, а також подякував за підтримку щодо катастрофи МН17.

Про це повідомляє Голоc Амepики.

“Мені хочеться лише подякувати адміністрації США за те, що Америка робить у справі МН17. Вона з нами з першого дня. Це також має великий емоційний ефект на родини та друзів людей, які загинули у катастрофі. І я знаю, коли треба буде зробити наступні кроки, ми зможемо покластися на адміністрацію США, але станом на цей момент ми маємо переконатися, що ми запровадимо те, що робить спільне розслідування. Доведемо справу до суду, а ті хто скоїв цей жахливий вчинок, понесуть відповідальність”, - наголосив Рютте під час зустрічі з президентом США.

Також йшлося про протидію російській агресії. За словами Рютте, у питанні санкцій США та ЄС мають бути єдиними.

“Я щасливий, що ЄС та США можуть триматися разом у питанні санкцій”, - зазначив він.

Рютте також сказав, що підтримує США щодо наміру запровадження санкцій проти Туреччини за покупку С-400 у Росії. За словами Трампа, можливі американські санкції щодо Туреччини - дуже складне питання, і наразі вивчається їх запровадження.

Окрім того, у своєму Twitter прем'єр-міністр Нідерландів написав, що чекає на продовження співпраці.

“Зв'язок між Нідерландами і США є сильним і віковим. Сьогодні я обговорив особливі відносини між нашими двома країнами з президентом Трампом у Білому домі. І я з нетерпінням чекаю продовження та активізації нашої співпраці”, - написав він.

Як повідомлялося, постачання компонентів ЗРК С-400 до Туреччини розпочалося 12 липня. Підписання Туреччиною угоди з РФ щодо постачання ЗРК С-400 та початок постачання критикують на Заході, неодноразово погрожуючи запровадженням санкцій, зокрема з боку США. Американські ЗМІ повідомляють, що Білий дім уже цього тижня може запровадити пакет санкцій проти Туреччини.