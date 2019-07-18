Столтенберг назвав закупівлю Туреччиною російських С-400 складним питанням для НАТО

Закупівля Туреччиною російських систем протиракетної оборони С-400 створює проблеми для Альянсу.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг в ефірі телеканалу СВС, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Питання С-400 є складним для Альянсу. Кожна держава може сама вирішувати, яке обладнання закуповувати. Водночас я висловив своє занепокоєння щодо наслідків рішення Туреччини закупити російські системи ПРО С-400”, - сказав Столтенберг.

Він наголосив, що в цьому аспекті ключовим для НАТО є питання сумісності обладнання членів Альянсу. “Для НАТО має значення те, що ми називаємо сумісністю: системи повинні бути здатними працювати разом. Однак російська С-400 ніколи не зможе бути інтегрованою в об’єднану систему ракетної та повітряної оборони НАТО”, - зазначив генсек Альянсу.

З огляду на це, він привітав перемовини між Туреччиною та США про можливі поставки американської системи ПРО “Патріот”, а також між Анкарою, Парижем й Римом щодо закупівлі європейської системи ПРО. “Ми багато робимо для посилення повітряної оборони Туреччини та сподіваємося, що складнощі, викликані С-400, можливо подолати”, - підсумував Столтенберг.

Як повідомлялося, постачання компонентів ЗРК С-400 до Туреччини розпочалося 12 липня. Підписання Туреччиною угоди з РФ щодо постачання ЗРК С-400 та початок постачання критикують на Заході, неодноразово погрожуючи запровадженням санкцій, зокрема з боку США. Американські ЗМІ повідомляють, що Білий дім уже цього тижня може запровадити пакет санкцій проти Туреччини.

Президент Туреччини заявив, що постачання російських ЗРК С-400 завершиться у квітні 2020 року, у планах – спільне виробництво систем із Росією.

Позавчора в.о. міністра оборони США Марк Еспер під час слухань у Сенаті щодо затвердження його на посаді глави Пентагону висловив переконання, що відмова Туреччини скасувати угоду з росіянами попри неодноразові вимоги Вашингтона є "неправильним" кроком, який розчаровує США і змушує реагувати у відповідь.