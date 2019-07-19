Підозрюваний назвав причину підпалу аніме-студії в Кіото
Про це повідомляє The Mainichi.
«Людина, підозрювана в скоєнні підпалу на відомій анімаційної студії в Кіото, в результаті чого загинули 33 людини, повідомив поліції, що влаштував пожежу тому, що компанія викрала його новелу», - йдеться в повідомленні.
Слідчі, однак, не змогли підтвердити ймовірний плагіат. Підозрюваний ніколи не працював в Kyoto Animation, і ніякого чіткого зв'язку між ним і студією анімації не простежується.
Крім 33 загиблих, в результаті пожежі постраждали 35 людей і сам палій.
Поліція чекає, коли підозрюваний прийде до тями, щоб допитати його для з'ясування всіх мотивів нападу.
На місці підпалу були виявлені дві каністри з бензином, візок, сумка з декількома ножами і молоток. Той факт, що ці предмети були підготовлені заздалегідь, наштовхує на підозри, що напад був навмисним.