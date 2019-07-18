Кількість жертв пожежі в аніме-студії в Японії зросла до 33

Кількість загиблих унаслідок підпалу студії для зйомки аніме в японському місті Кіото зросла до 33 осіб.

Про це повідомляє NHK із посиланням на місцевих пожежників.

“Пожежники у Кіото підтвердили загибель 33 людей унаслідок підпалу (студії для зйомки аніме - ред.) в місті”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що попри те, що нині невідомий мотив організатора підпалу, директор кіностудії заявив, що нещодавно почав отримувати погрози.

Раніше повідомлялось про щонайменше 24 загиблих й 36 постраждалих через підпал студії для зйомок аніме в японському місті Кіото.

Поліція затримала 41-річного чоловіка, якого підозрюють у підпалі. Він нині перебуває у лікарні з опіками. За даними ЗМІ, він визнав свою провину у скоєні злочину.