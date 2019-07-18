У Японії підпалили студію аніме, щонайменше 12 загиблих

Щонайменше 12 людей загинули через підпал студії для зйомки аніме в японському місті Кіото.

Про це повідомляє BBC.

"Невідомий чоловік увірвався в четвер зранку до студії аніме в Кіото Kyoto Animation Co та підпалив невстановлену суміш. Внаслідок пожежі загинули щонайменше 12 осіб, десятки були поранені", - йдеться в повідомленні.

При цьому люди, які в той час перебували неподалік охопленої вогнем студії, кажуть, що чули серію вибухів.

Самого ж нападника, ім’я якого не вказується, затримали та госпіталізували з опіками.

Читайте також: У Хорватії через лісову пожежу з фестивалю евакуювали тисячі людей

Наразі рятувальна операція в будинку аніме-студії триває.

Жодні деталі щодо мотивів нападника поки що не розкриваються.

Фото: Getty Images