У Японії підпалили студію аніме, щонайменше 12 загиблих
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Укрінформ
Щонайменше 12 людей загинули через підпал студії для зйомки аніме в японському місті Кіото.
Про це повідомляє BBC.
"Невідомий чоловік увірвався в четвер зранку до студії аніме в Кіото Kyoto Animation Co та підпалив невстановлену суміш. Внаслідок пожежі загинули щонайменше 12 осіб, десятки були поранені", - йдеться в повідомленні.
При цьому люди, які в той час перебували неподалік охопленої вогнем студії, кажуть, що чули серію вибухів.
Самого ж нападника, ім’я якого не вказується, затримали та госпіталізували з опіками.
Наразі рятувальна операція в будинку аніме-студії триває.
Жодні деталі щодо мотивів нападника поки що не розкриваються.
Фото: Getty Images