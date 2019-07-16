У Хорватії через лісову пожежу з фестивалю евакуювали тисячі людей

Унаслідок лісової пожежі поблизу пляжу Зрче на хорватському острові Паг було евакуйовано тисячі людей, які перебували на музичному фестивалі.

Про це повідомляє Mirror із посиланням на речника фестивалю.

“Через пожежу позаду Зрче, ми поставили сьогодні вночі фестиваль на паузу, після рекомендації поліції й пожежників”, - сказав речник.

Як повідомляє Mirror, тисячі людей, серед яких багато британців, було евакуйовано автобусами.

Свідки встигли зафільмувати дим, який був помічений позаду місця, де був фестиваль.

Читайте також: Унаслідок негоди у Греції загинули шестеро людей

Зазначається, що щорічний фестиваль на острові Паг став найбільшим хіп-хоп фестивалем в Європі, і приваблює тисячі людей.

Як повідомлялося 13 липня, губернатор Гаваїв Девід Ідж оголосив надзвичайний стан на одному з островів через лісову пожежу.

Фото: standard.co.uk