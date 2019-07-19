У відносинах з РФ Європі не слід ховатися за газовими трубами – євродепутат

Резолюція щодо порушень прав людини в РФ, яку розглянув Європарламент, є спробою нормалізації відносин між Росією та ЄС.

Про це на пленарному засіданні Європарламенту заявив представник політичної групи Зелених/Європейського вільного альянсу німецький депутат Сергій Лагодинський, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«З Росії ми чуємо сумні історії. Це історія кримських татар, яких нещодавно арештували на Красній площі за мирний протест. Це історія Олега Сенцова, Олександра Кольченка, Олександра Шумкова, Володимира Балуха, які були ув’язнені за критику, спрямовану проти російської окупації Криму. Це історія Анастасії Шевченко, яка перебуває під домашнім арештом вже чотири місяці лише за те, що її організація оголосила небажаний для Росії статут», - зауважив європейський політик.

Лагодинський додав: «Дехто з вас тут говорить про нормалізацію відносин з Росією. Ця резолюція і є нашою спробою нормалізувати відносини. Не ховатися за газовими трубами, не ховатися за фейковими «спостережними» місіями до Криму, але, говорячи правду, підтримувати чесну бесіду з РФ на користь її громадян і громадян України».

Тезу про «газові труби» зал Європарламенту зустрів оплесками.

Як повідомляв Укрінформ, у четвер Європарламент ухвалив резолюцію щодо ситуації з політичними в’язнями Кремля, зокрема, незаконно засудженими українськими громадянами. За резолюцію проголосували 458 депутатів, 80 - проти, ще 89 - утрималися.