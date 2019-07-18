Німеччина вважає переконливими свої аргументи щодо Nord Stream 2

Німеччина вважає важливим продовження транзиту російського газу через українську газотранспортну систему і не розділяє побоювань України стосовно того, що вона може стати об’єктом шантажу.

Про це сказав глава МЗС ФРН Гайко Маас на пресконференції за результатами зустрічі з російським колегою Сергієм Лавровим у четвер після переговорів в містечку Кьонігсвінтер неподалік Бонна, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Політичні дискусії точаться навколо проблеми обходу території України, що начебто робить її вразливою для шантажу. Ми не вважаємо це вагомим аргументом", - сказав Маас.

Він заявив, що дискусії навколо "Північного потоку-2" Берлін веде з "хорошими аргументами: це економічний, енергетичний проект", який, на думку Мааса та його колег в уряді, є "доцільним не лише для Німеччини, а й для всієї Європи".

Стосовно транзиту газу через Україну, то канцлер і уряд ФРН, за словами його представника, вже кілька років ведуть переговори з російським президентом з метою забезпечити його збереження. "Ми хочемо, щоби альтернативно транзит газу через Україну зберігався", - запевнив німецький міністр.

Своєю чергою Лавров заявив, що "ми сьогодні підтвердили, що Росія готова домовлятися щодо збереження поставок по українському маршруту, відкрита для досягнення домовленостей з цього питання на економічно обгрунтованих умовах".

Він подякував за "принципову підтримку Берліна" в питанні газопроводу "Північний потік-2". Російський міністр також назвав його "суто комерційною ініціативою, яка покликана укріпити енергетичну безпеку Європи за рахунок диверсифікації маршрутів і мінімізації транзитних ризиків".

Як повідомляв Укрінформ, газопровід "Північний потік-2" будується з Росії до ФРН в обхід України через Балтійське море. Його довжина становитиме більш як 1200 км, пропускна здатність - 55 млрд кубометрів газу на рік.

Газопровід будує російський Газпром спільно з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell і Wintershall.

Україна виступає проти будівництва "Північного потоку-2" через можливу втрату статусу транзитної держави. Крім того, противниками "Північного потоку-2" є США, Польща і країни Балтії, застерігаючи, що ЄС потрапить у залежність від російського газу. Однак у Німеччині заявляють, що проект економічний, а не політичний.