Макрон обговорив із Путіним “нормандський формат”
Укрінформ
Президенти РФ та Франції обговорили телефоном війну на Донбасі та перспективи "нормандського формату".
Про це повідомляє сайт Президента Російської Федерації.
“З ініціативи французької сторони відбулася ґрунтовна телефонна розмова Володимира Путіна з президентом Франції Еммануелем Макроном”, - йдеться у повідомленні.
Щодо ситуації на Донбасі сторони висловили готовність активізувати спільну роботу з метою припинення бойових дій, зокрема, у межах “нормандського формату”.