Саміт

Саміт "нормандської четвірки" - Зеленський спрогнозував терміни

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Укрінформ
Президент України Володимир Зеленський анонсував зустріч лідерів "нормандської четвірки" після ще однієї зустрічі представників Франції, Німеччини, України та Росії.

Про це глава держави повідомив у відео, розміщеному на youtube-каналі Зе!Президент.

"12 липня була перша зустріч представників. Домовилися, що буде ще одна зустріч - уже більш суттєвою. І через одну зустріч намагатимуться зустрітись чотири лідери — це президент України, президент Росії Володимир Путін, це буде Ангела Меркель (канцлер Німеччини, — ред.) і президент Французької Республіки Еммануель Макрон. Я думаю, що таким чином ми наблизимося до дипломатичного вирішення цього питання (припинення збройного конфлікту на Донбасі — ред.)", — зазначив Зеленський.

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Водночас він підкреслив, що "нормандський формат" не працював два роки.

Окрім того, висловив переконання, що колишня влада держави не хотіла зупиняти війну.

"Я не знаю всіх підстав, умов — чому вони цього не хотіли, чому вони це гальмували. При цьому спілкувалися вони з президентом Російської Федерації дуже багато разів, я знаю про це з різних джерел", — зауважив Зеленський.

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