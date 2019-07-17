Німецький уряд зобов'язав робити щеплення проти кору
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.
«Ми хочемо вберегти від зараження на кір по можливості усіх дітей», - заявив міністр охорони здоров'я Німеччини Єнс Шпан, пояснивши, що захворювання може у важких випадках вести до смерті.
Починаючи з березня 2020 року дітей будуть приймати до садків та середніх навчальних закладів виключно за наявності у них довідки про щеплення. Окрім того, обов'язковим щеплення буде для вихователів і співробітників навчальних і медичних закладів, а також притулків для біженців і власне для їх мешканців-біженців.
Порушникам загрожують штрафи до 2500 євро.
Відомство заохочує медкомпанії надавати навчальним закладам безкоштовні вакцини. У його планах також подолання таких захворювань як правець, дифтерія і коклюш.
У першому півріччі цього року в ФРН було зафіксовано понад 400 випадків захворювання на кір.