Німецький уряд зобов'язав робити щеплення проти кору

Уряд ФРН у середу ухвалив проект закону про захист від кору та посилення запобігання зараженню, яким передбачається обов'язкове щеплення від цієї хвороби.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми хочемо вберегти від зараження на кір по можливості усіх дітей», - заявив міністр охорони здоров'я Німеччини Єнс Шпан, пояснивши, що захворювання може у важких випадках вести до смерті.

Починаючи з березня 2020 року дітей будуть приймати до садків та середніх навчальних закладів виключно за наявності у них довідки про щеплення. Окрім того, обов'язковим щеплення буде для вихователів і співробітників навчальних і медичних закладів, а також притулків для біженців і власне для їх мешканців-біженців.

Порушникам загрожують штрафи до 2500 євро.

Відомство заохочує медкомпанії надавати навчальним закладам безкоштовні вакцини. У його планах також подолання таких захворювань як правець, дифтерія і коклюш.

У першому півріччі цього року в ФРН було зафіксовано понад 400 випадків захворювання на кір.