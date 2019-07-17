Убивчий феєрверк: у Білорусі двох росіян звинувачують у смерті людини
Укрінформ
Двом співробітникам російської компанії "Піро Росс" висунули звинувачення у справі про вибух під час запуску феєрверку в Мінську на День незалежності Білорусі.
Про це повідомляє Interfax з посиланням на посольство РФ.
“Двом громадянам РФ - співробітникам компанії "Піро Росс" з Сергієва Посада - висунули звинувачення у справі про інцидент під час салюту в Мінську, внаслідок якого загинула одна людина”, - повідомили у посольстві РФ у Мінську.
У дипустанові відзначили, що посольство продовжує надавати обвинуваченим консульську допомогу.
Нагадаємо, під час салюту в Мінську 3 липня декілька феєрверків вибухнули біля землі. Загинула літня жінка, ще 10 осіб отримали ушкодження. На наступний день у Мінську затримали, а пізніше й заарештували двох представників російської компанії-постачальника феєрверків, які займалися організацією салюту.