Убивчий феєрверк: у Білорусі двох росіян звинувачують у смерті людини

Двом співробітникам російської компанії "Піро Росс" висунули звинувачення у справі про вибух під час запуску феєрверку в Мінську на День незалежності Білорусі.

Про це повідомляє Interfax з посиланням на посольство РФ.

“Двом громадянам РФ - співробітникам компанії "Піро Росс" з Сергієва Посада - висунули звинувачення у справі про інцидент під час салюту в Мінську, внаслідок якого загинула одна людина”, - повідомили у посольстві РФ у Мінську.

У дипустанові відзначили, що посольство продовжує надавати обвинуваченим консульську допомогу.

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Нагадаємо, під час салюту в Мінську 3 липня декілька феєрверків вибухнули біля землі. Загинула літня жінка, ще 10 осіб отримали ушкодження. На наступний день у Мінську затримали, а пізніше й заарештували двох представників російської компанії-постачальника феєрверків, які займалися організацією салюту.