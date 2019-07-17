Трагедія МН17: у Нідерландах вшановують пам'ять загиблих
Імена усіх загиблих викарбувані на меморіальному комплексі. Довкола висаджені 298 дерев та соняшники.
Люди несуть із собою квіти, переважно соняшники, які вже стали символом трагедії.Нідерланди вшановують память загиблих у трагедії MH 17/ Фото Ірини Драбок
У церемонії беруть участь родичі загиблих у катастрофі. Вони зачитають імена своїх близьких, яких втратили п’ять років тому. Також з промовою виступить прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте. Вшанувати пам'ять приїхали і представники дипломатичних установ та міжнародних організацій.
Як повідомляв Укрінформ, 19 червня були оприлюднені імена трьох росіян і одного українця, яких міжнародна Спільна слідча група (JIT) назвала причетними до збиття боїнга МН17. Також вона оприлюднила дату, коли відбудеться суд - 9 березня 2020 року.
Пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс МН17 з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий збройними силами РФ на окупованому Донбасі 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебували 283 пасажири і 15 членів екіпажу, всі вони загинули. Літак упав на розквітле соняшникове поле.
Міжнародна спільна слідча група повідомила, що літак рейсу MH17 був збитий зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-й зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, що дислокується в Курську. У травні 2018 року Нідерланди та Австралія офіційно звинуватили Росію у відповідальності за катастрофу малайзійського пасажирського літака рейсу МН17.