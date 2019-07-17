Безпека світу залежить від ядерної угоди з Іраном — Могеріні

Стабільність та безпека в регіоні Перської Затоки впливає на безпеку Євросоюзу і прямо залежить від ефективності переговорів з Іраном щодо виконання ядерної угоди.

Про це під час виступу на пленарному засіданні Європарламенту у Страсбурзі заявила високий представник ЄС Федеріка Могеріні, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми завжди говорили про те, що збереження ядерної угоди з Іраном (Спільний всеосяжний план дій - СВПД або JCPOA) відповідає докорінним інтересам європейської та глобальної безпеки. Сьогодні це стає дедалі очевиднішим», - зауважила Могеріні.

Вона підтвердила позицію ЄС, який вважає, що без ядерної угоди ситуація на Близькому Сході може лише перетворитися на більш складну, і цю позицію поділяють більшість урядів у країнах Перської Затоки, зокрема, лідери Іраку і Кувейту, з якими Могеріні зустрічалася під час візиту у цей регіон. Вона зауважила, що предметом переговорів були також регіональні ініціативи, спрямовані на відновлення, бодай, базового рівня порозуміння та довіри між головними політичними акторами.

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«Ніхто не сказав, що хоче війни, ніхто не заявив, що має намір вв’язатися у війну в регіоні або за його межами, ніхто такого не говорив. Але проблема полягає в тому, що у такому регіоні може трапитися помилкова оцінка ситуації, що може призвести до надзвичайно небезпечної спіралі конфронтації», - сказала Могеріні.

За її словами, саме з цієї причини європейці послідовно закликають усі залучені сторони до максимальної стриманості та раціонального мислення. З цієї ж причини європейська сторона робила все можливе, щоб врятувати ядерну угоду, навіть після одноосібного виходу з неї Сполучених Штатів. Цю позицію вчора під час зустрічі у Брюсселі підтвердили міністри закордонних справ 28 країн Євросоюзу.

За оцінкою Могеріні, ситуація навколо угоди ніколи не була такою важкою, як сьогодні. Через 14 місяців після виходу США з ядерної угоди Іран оголосив часткове зменшення критеріїв відповідності з положеннями СВПД. Міжнародна організація з атомної енергетики (МАГАТЕ) підтвердила, що Іран збільшив наявні запаси низько збагаченого урану та почав збагачувати уран понад ліміти, встановлені СВПД. Високий представник ЄС, а також міністри закордонних справ Франції, Німеччини та Великої Британії, принаймні, двічі закликали Іран повернутися до повного виконання СВПД.

Високий представник ЄС зауважила, що на цій стадії дії Ірану ще можливо повернути у зворотному напрямку. Водночас, що довше Іран буде рухатися цим шляхом, тим складніше буде зробити крок назад, суто з технічної точки зору.

«Наш запит до Ірану є дуже чітким: повертайтеся до повного виконання угоди, як ви це робили раніше. Це відповідає нашим інтересам, інтересам Ірану, нашим спільним інтересам», - наголосила Могеріні.

Вона підтвердила, що Євросоюз та його країни-члени збільшили зусилля, спрямовані на спробу пом’якшити наслідки одноосібного рішення США поновити санкції проти Ірану.

«Ми завжди говорили, що будь-яке порушення ядерної угоди з Іраном може зробити наш регіон лише більш нестабільним, збільшити ризик насильства, ескалації та зростання напруги... Переконана, що ніхто не має недооцінювати ризик, який виникає для всіх нас, колективно – в Європі, на Близькому Сході та в усьому світі. І це наш колективний інтерес – зробити все, що від нас залежить, щоб запобігти такому сценарію», - підкреслила високий представник ЄС.

Як повідомляв Укрінформ, раніше Дональд Трамп оголосив про вихід США з ядерної угоди і запровадження нових санкцій проти Тегерана.