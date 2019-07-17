Конгрес засудив Трампа за расистські висловлювання

Палата представників проголосувала за резолюцію про офіційне засудження расистських висловлювань президента США Дональда Трампа, які він опублікував у Twitter і адресував чотирьом жінкам конгресменам, що походять з іммігрантських сімей.

Про це повідомляє ABC News.

"Це образа для 22 мільйонів натуралізованих громадян, що народилися в іншій країні. Це образа сотень мільйонів американців, які розуміють і люблять те, як працює американська демократія", - заявив член палати представників, республіканець Джеймі Раскін.

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Автором законопроекту під назвою "Засудження расистських коментарів президента Трампа щодо членів Конгресу" є член палати представників Том Малиновський, уродженець Польщі.

І хоча, республіканці стверджували, що критика спікера Палати представників Ненсі Пелосі щодо коментарів Трампа суперечила правилам Палати представників про заборону робити законодавцям заяви з оцінками висловлювань президента під час голосування, резолюція, що засуджує словесні атаки Трампа стосовно чотирьох жінок-демократів з Палаті представників, була ухвалена 240 голосами проти 187.

Нагадаємо: Трамп в серії твітів піддав критиці прогресивних демократів-конгресменів за те, за їхні зауваження відносно уряду, порадивши їм "повернутися туди, звідки вони приїхали.

Троє з чотирьох демократів, на яких напав Трамп – конгресмени Аянна Преслі з Массачусетсу, Олександрія Окасіо-Кортез з Нью-Йорка і Рашида Тлейб з Мічигану - народилися в Сполучених Штатах. Член палати представників Ільхан Омар, депутат-мусульманка, яка представляє Міннесоту, яку Трамп неправдиво звинуватив у вихвалянні Аль-Каїди, народилася у Сомалі. Всі четверо є громадянами США.