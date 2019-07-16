Трамп підтримав ідею пошукати китайських шпигунів у Google

Глава Білого дому Дональд Трамп публічно підтримав висловлювання американського інвестора Пітера Тіля про те, що в Google проникла розвідка Китаю, й тому необхідно провести розслідування для того, щоби запобігти негативним наслідкам.

Про це американський президент написав у вівторок на офіційній сторінці у Twitter.

"Мільярдер, інвестор у сфері технологій Пітер Тіль вважає, що проти компанії Google має бути порушене розслідуваний за зраду. Він звинувачує Google у співпраці з китайським урядом", - написав Трамп із посиланням на свою улюблену передачу "Фокс та друзі" на телеканалі Fox News.

У цьому зв'язку президент Трамп назвав Тіля "чудовим і блискучим" хлопцем, який "знає цю тему краще за всіх". Він пообіцяв, що його адміністрація розгляне звинувачення на адресу Google.

Мільярдер Пітер Тіль, який також є членом ради директорів компанії Facebook, напередодні заявив, що в Google проникла китайська розвідка, й запропонував ФБР і ЦРУ розпочати розслідування у цьому зв'язку. Цю та інші заяви Тіль зробив під час Конференції національного консерватизму в Вашингтоні.