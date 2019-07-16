Кожен п’ятий користувач Twitter у США підписаний на сторінку Трампа

Згідно з даними компанії Pew Research Center, близько 20% американців, які користуються соціальною мережею Twitter, читають сторінку президента США Дональда Трампа.

Про це йдеться на сайті організації.

"Нове дослідження Pew Research Center показало, що кожен п'ятий дорослий користувач мережі Twitter у США (19%) підписаний на особисту сторінку президента Трампа - @realDonaldTrump", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, попередник Трампа, Барак Обама (@BarackObama), має 26% підписаних на свою сторінку дорослих користувачів у США.

Згідно з даними дослідження, серед читачів Трампа у мережі більшість — прихильники Республіканської партії.

Утім, багато американців бачать твіти Трампа, навіть якщо вони не підписані на його сторінку у мережі, наприклад, через ретвіти інших користувачів, цитати в засобах масової інформації тощо.

Фото: The White House