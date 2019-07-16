Трамп може звільнити міністра торгівлі, якого знає майже 30 років – NBC

Нинішній глава Білого дому висловив бажання змістити з посади міністра торгівлі свого давнього союзника, 81-річного Вілбура Росса.

Про це повідомив у понеділок телеканал NBC News, посилаючись на власні джерела в адміністрації глави США.

"Президент Дональд Трамп уже сказав помічникам і соратникам, що обмірковує можливість звільнення міністра торгівлі Вілбура Росса після поразки у Верховному суді щодо додавання пункту про громадянство в процедурі перепису населення", - зауважує телеканал.

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При цьому, за словами окремих джерел, кадрова зміна може відбутися впродовж ближчих тижнів – уже цього літа. Звільнення Росса означало би перше звільнення міністра, з яким Трамп був давнім соратником. Обидва політики близько зійшлися ще в 1990-х роках, коли Росс представляв деяких кредиторів Трампа у справі про банкрутство колишнього готелю-казино в Атлантик Сіті. За понад 25 років обидва чоловіки мали багато спільних справ і зараз володіють сусідніми резиденціями в Мангеттені (Нью-Йорк) та в Палм Біч (штат Флорида).

Хоча Трамп і раніше висловлював своє невдоволення 81-річним міністром, зокрема, через невдалі торговельні переговори, тривала особиста дружба президента з Россом дозволяла урядовцю зберігати свою посаду.

Ситуація загострюється тим, що лише минулої п'ятниці з уряду Трампа пішов міністр праці Алекс Акоста через підозрілі контакти зі звинуваченим у сексуальних злочинах Джеффрі Епштейном.

У Білому домі поки відмовляються від коментарів про можливі кадрові зміни в уряді США.