У США почалися арешти нелегальних мігрантів з подальшою депортацією
Укрінформ
У Сполучених Штатах почалися арешти нелегальних мігрантів з їхньою подальшою депортацією.
Про це повідомляє Fox News.
«Служба імміграційного і митного контролю (ICE) відновила свій раніше оголошений план по затриманню тисяч нелегальних іммігрантів», - йдеться в повідомленні.
Операція стартувала в ніч з суботи на неділю у щонайменше 10 містах країни.
«Ми вживаємо цілеспрямовані примусові заходи щодо певних людей, які вже провели день у суді з міграційних справах, і яким було наказано в судовому порядку залишити країну», - заявив глава федеральної Служби імміграційного і митного контролю Меттью Олбенс.
Як повідомлялося, раніше президент США Дональд Трамп оголошував про початок процесу депортації з країни нелегальних мігрантів.