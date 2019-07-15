У США почалися арешти нелегальних мігрантів з подальшою депортацією

У Сполучених Штатах почалися арешти нелегальних мігрантів з їхньою подальшою депортацією.

Про це повідомляє Fox News.

«Служба імміграційного і митного контролю (ICE) відновила свій раніше оголошений план по затриманню тисяч нелегальних іммігрантів», - йдеться в повідомленні.

Операція стартувала в ніч з суботи на неділю у щонайменше 10 містах країни.

Читайте також: Сотні мігрантів заблокували паризький Пантеон

«Ми вживаємо цілеспрямовані примусові заходи щодо певних людей, які вже провели день у суді з міграційних справах, і яким було наказано в судовому порядку залишити країну», - заявив глава федеральної Служби імміграційного і митного контролю Меттью Олбенс.

Як повідомлялося, раніше президент США Дональд Трамп оголошував про початок процесу депортації з країни нелегальних мігрантів.