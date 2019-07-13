Сотні мігрантів заблокували паризький Пантеон
Укрінформ
В історичній пам’ятці французької столиці - Пантеоні - сотні мігрантів улаштували акцію протесту з вимогою врегулювати їхній статус.
Про це повідомляє The Local.
“Сотні нелегальних мігрантів зайшли в історичний меморіальний комплекс Пантеон у центрі Парижа, зайнявши приміщення з вимогами врегулювати їхній статус”, - повідомили місцеві джерела.
Як зазначається, близько 700 осіб зайняли будівлю, скандуючи: «Чорні жилети!» (так називається асоціація, що об'єднує іммігрантів у Парижі).
Поліції довелося евакуювати туристів з Пантеону - останнього місця спочинку багатьох видатних французів, включаючи Вольтера, Гюго та Золя.
Зараз правоохоронці намагаються підтримувати громадський порядок навколо будівлі Пантеону.
Фото: travelwirenews.com