Сотні мігрантів заблокували паризький Пантеон

В історичній пам’ятці французької столиці - Пантеоні - сотні мігрантів улаштували акцію протесту з вимогою врегулювати їхній статус.

Про це повідомляє The Local.

“Сотні нелегальних мігрантів зайшли в історичний меморіальний комплекс Пантеон у центрі Парижа, зайнявши приміщення з вимогами врегулювати їхній статус”, - повідомили місцеві джерела.

Як зазначається, близько 700 осіб зайняли будівлю, скандуючи: «Чорні жилети!» (так називається асоціація, що об'єднує іммігрантів у Парижі).

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Поліції довелося евакуювати туристів з Пантеону - останнього місця спочинку багатьох видатних французів, включаючи Вольтера, Гюго та Золя.

Зараз правоохоронці намагаються підтримувати громадський порядок навколо будівлі Пантеону.

Фото: travelwirenews.com